Общество
Невские НовостиВ России выявили 6361 новый случай заражения КОВИД за последние сутки
В Петербурге всего 151 положительный результат, из-за чего город выбыл из тройки лидеров по заболеванию. В России за последние сутки зарегистрировали 6361 новый случай заражения КОВИД в 83 регионах. В Петербурге выявлен 151 положительный результат на коронавирус.
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Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 08:08
Политика
На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером
Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
Известия 02:52
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек.
РИА Новости 08:43
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Армия и оружие
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику
Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня вчера в 13:55
Единоборства
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина рассказала о скандале с Алибасовым: «Надеюсь, что вернет квартиру»
Через «МК» Федосеева-Шукшина попросила супруга вернуть ей квартиру.
Московский Комсомолец 24 апреля в 14:22
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Общество
Количество случаев коронавируса в Петербурге перевалило за три тысячи
За последние сутки в России подтвердился 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Карповка 05:50
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
Экономика
Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным
В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 03:11
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Футбол
Милнер о камбэке с «Барсой»: «Тренер сказал: «Это сделать почти невозможно, но мы можем»
Sports.ru 08:07
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
Происшествия
Клиника на Украине продавала младенцев за границу
Руководство одной из украинских клиник наладило продажу новорождённых детей за границу.
News.ru 00:44
Происшествия
В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»
В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
Тульские Известия 03:06
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Авто
Названо авто с пробегом, которое продается по цене новых моделей
За Porsche 911, выпущенный в 1986 году, просят 7 млн рублей, но именно столько стоит на данный момент новая модель этого автомобиля.
ИА Красная Весна 07:23
Общество
Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион
Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50