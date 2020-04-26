В Петербурге всего 151 положительный результат, из-за чего город выбыл из тройки лидеров по заболеванию. В России за последние сутки зарегистрировали 6361 новый случай заражения КОВИД в 83 регионах. В Петербурге выявлен 151 положительный результат на коронавирус.

В России выявили 6361 новый случай заражения КОВИД за последние сутки

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