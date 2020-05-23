За последние сутки в России подтверждено 9 434 случаев коронавирусной инфекции, в том числе выявлено активно 3966 (42%) без клинических проявлений. Суточный прирост составил 2,9 процента. За последние 24 часа выписано 8111 человек, умерли 139 пациентов с COVID-19.

В Ярославской области еще 115 человек заразилось коронавирусом

Происшествия На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 2 тысячи, две трети заразившихся работают на нефтегазовых промыслах или других производственных объектах, следует из данных окружного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.

Общество В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,3K

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Политика США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США. 27