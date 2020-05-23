Общество

ЯрNewsЯрNewsВ Ярославской области еще 115 человек заразилось коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 9 434 случаев коронавирусной инфекции, в том числе выявлено активно 3966 (42%) без клинических проявлений. Суточный прирост составил 2,9 процента. За последние 24 часа выписано 8111 человек, умерли 139 пациентов с COVID-19.
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Данные по коронавирусу на 23 мая

ТИА03:49

В Нижегородской области коронавирусом заразились еще 211 человек

Pro Город НН03:44

В Ульяновской области коронавирусную инфекцию официально подтвердили еще у 98 пациентов

Mosaica.ru03:37

В России подтверждено 9 434 новых случая COVID-19

Москва 2403:36

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 434 случая коронавирусной инфекции, из них 3 тыс. 190 - в Москве

Агентство Москва03:35

В Ярославской области еще 115 человек заразилось коронавирусом

ЯрNews03:35
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Происшествия

На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 2 тысячи, две трети заразившихся работают на нефтегазовых промыслах или других производственных объектах, следует из данных окружного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
РИА Новости 04:29
Общество

В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:41
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,3K
Политика

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании

Право на участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы получат советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, указанные в статье 26 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мнение которых будет учитываться при принятии локальных нормативных актов образовательной организации.
REGNUM 21 мая в 09:26
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о вердикте врачей: «Вероятность выжить была 5%»

Вероятность выжить была всего 5%, ведь у Бабкиной были поражены 80% легких. Также Бабкина рассказала, что коронавирусом переболел ее сын.
Московский Комсомолец 03:35
3
Общество

МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов

Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
10
Футбол

Канте боится играть в футбол из-за коронавируса

ProstoProSport вчера в 14:45
Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru вчера в 14:38
5
Политика

Все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН

Как отмечается в материале, послы стран - членов НАТО "встретились в срочном порядке" для "спасения" международного Договора по открытому небу, из которого США намерены выйти.
РЕН ТВ 00:40
6
Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Политика

Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК

Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:21
Политика

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
797
Общество

В России выявлено 8894 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы вчера в 03:35
Космос

Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT

Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT).
Телеканал 360° 21 мая в 07:38
1
Общество

Великобритания вводит обязательный карантин для приезжих с 8 июня

С 8 июня Великобритания вводит обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других стран.
Znak.com 02:48
1
Здоровье

Полностью вылечившийся от коронавируса человек вновь не заболевает

Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает.
Газета.Ru 04:07
Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
174
Культура

Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
213
Общество

Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград

В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
4
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
3,2K
Здоровье

В России снова растет число заболевших коронавирусом

Прирост новых заболевших коронавирусом в России за сутки составил 9434 человек.
URA.Ru 03:39
1
Шоу-бизнес

Дава вступился за клип «Журавли» с участием Бузовой

Давид Манукян решил заступиться за клип «Журавли», записанный при участии популярной певицы. Клип на песню «Журавли» пара выпустила 9 мая.
Uznayvse.ru вчера в 19:18
17
Энергетика

Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
17
Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
23
Политика

США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций

Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
27
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Газета.Ru вчера в 09:47
971
Происшествия

В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса

В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
6
Общество

В России за сутки выявили 9 434 случая заражения коронавирусом, погибли 139 человек

В России за последние сутки обнаружили 9 434 случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 03:37
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