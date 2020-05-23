Общество
ЯрNewsВ Ярославской области еще 115 человек заразилось коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 9 434 случаев коронавирусной инфекции, в том числе выявлено активно 3966 (42%) без клинических проявлений. Суточный прирост составил 2,9 процента. За последние 24 часа выписано 8111 человек, умерли 139 пациентов с COVID-19.
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Происшествия
На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи
Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 2 тысячи, две трети заразившихся работают на нефтегазовых промыслах или других производственных объектах, следует из данных окружного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
РИА Новости 04:29
Общество
В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:41
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании
Право на участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы получат советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, указанные в статье 26 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мнение которых будет учитываться при принятии локальных нормативных актов образовательной организации.
REGNUM 21 мая в 09:26
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о вердикте врачей: «Вероятность выжить была 5%»
Вероятность выжить была всего 5%, ведь у Бабкиной были поражены 80% легких. Также Бабкина рассказала, что коронавирусом переболел ее сын.
Московский Комсомолец 03:35
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Футбол
Канте боится играть в футбол из-за коронавируса
ProstoProSport вчера в 14:45
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
Все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как отмечается в материале, послы стран - членов НАТО "встретились в срочном порядке" для "спасения" международного Договора по открытому небу, из которого США намерены выйти.
РЕН ТВ 00:40
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Политика
Путин поручил контролировать снижение риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК
Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:21
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Общество
В России выявлено 8894 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы вчера в 03:35
Космос
Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT
Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT).
Телеканал 360° 21 мая в 07:38
Общество
Великобритания вводит обязательный карантин для приезжих с 8 июня
С 8 июня Великобритания вводит обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из других стран.
Znak.com 02:48
Здоровье
Полностью вылечившийся от коронавируса человек вновь не заболевает
Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает.
Газета.Ru 04:07
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Общество
Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград
В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Здоровье
В России снова растет число заболевших коронавирусом
Прирост новых заболевших коронавирусом в России за сутки составил 9434 человек.
URA.Ru 03:39
Шоу-бизнес
Дава вступился за клип «Журавли» с участием Бузовой
Давид Манукян решил заступиться за клип «Журавли», записанный при участии популярной певицы. Клип на песню «Журавли» пара выпустила 9 мая.
Uznayvse.ru вчера в 19:18
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
Общество
В России за сутки выявили 9 434 случая заражения коронавирусом, погибли 139 человек
В России за последние сутки обнаружили 9 434 случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 03:37