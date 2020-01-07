Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области. Вечером 3 января на улице в Павлове было обнаружено тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
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В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом

Нижний Новгород on-line07:15

18-летний нижегородец погиб, защищая женщину

Нижегородская Правда05:16

В Павлове юноша погиб, защищая женщину от грабителя

Newsroom2406:40

В Павлове задержан подозреваемый в убийстве молодого парня, вступившегося за женщину

Время Н11:46

Мужчину, который убил 18-летнего парня, защищавшего женщину в Павлове, арестовали

Pro Город НН11:23

Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об убийстве 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщину

КП - Нижний Новгород14:06

Павловчанин задержан по подозрению в убийстве юноши

Нижний сейчас10:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:24, Ашберн
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СМИ сообщили о поломке корабля ВМФ России в Сирии

Военное дело вчера в 09:11
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Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

Известия 15:08
Армия и оружие

Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану

Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.
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Хоккей

Канада — Россия 3:3 (3-й период)

RT на русском 15:17
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47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:45
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«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

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Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru 11:11
Гаджеты

Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Astera 11:48
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Футбол

Рома — Торино 0:0 (1-й тайм)

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Торино». Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.44.
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Происшествия

В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек

В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.
Российская газета 11:47
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Коммерсантъ 14:31
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03 января в 03:23
Армия и оружие

Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
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Газета.Ru вчера в 23:29
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В Иране предложили 80 млн долларов за убийство Трампа

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Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
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В России назвали пять новых автомобилей дешевле полумиллиона

Стоимостью и одной и другой модели составляет 472 900 рублей. Далее, на четвертой строчке оказался универсал Lada Granta за 482 900 рублей.
Московский Комсомолец 13:00
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Убийца Nvidia GeForce GTX 1660 Super от AMD выйдет 21 января

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В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
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«Нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо военачальника, который входил в высшие эшелоны власти какого-либо государства», - приводит слова турецкого лидера ТАСС.
Южный Федеральный 15:16
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Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
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Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
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