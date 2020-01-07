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РИА НовостиВ Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области. Вечером 3 января на улице в Павлове было обнаружено тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
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В Павлове 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от бандита с ножом
Нижний Новгород on-line07:15
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