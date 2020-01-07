Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области. Вечером 3 января на улице в Павлове было обнаружено тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Армия и оружие Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между Тегераном и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, выльется в войну.

Гаджеты Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.

Футбол Рома — Торино 0:0 (1-й тайм) Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Торино». Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.44.

Происшествия В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.

Армия и оружие Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

Политика Пушков предложил США передать Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.

Футбол Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича» Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.

Авто В России назвали пять новых автомобилей дешевле полумиллиона Стоимостью и одной и другой модели составляет 472 900 рублей. Далее, на четвертой строчке оказался универсал Lada Granta за 482 900 рублей.