Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
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Власти Нижегородской области ограничат въезд в регион

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Въезд в Нижегородскую область будет ограничен со следующей недели

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Въезд в Нижегородскую область разрешат лишь людям с местной пропиской

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Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

ТАСС16:42
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Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:48
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Футбол

Уткин не считает Ибрагимовича великим футболистом

Известный журналист Василий Уткин заявил, что прославленный шведский нападающий Златан Ибрагимович не является великим футболистом.
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Флот США получит истребитель, созданный специально для него

Для флота Штатов проектируется истребитель 6 поколения, который будет отличаться от истребителя, планируемого для ВВС.
Pravda.Ru 23 апреля в 17:53
Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
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Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Портал Football 365 опубликовал список из десяти лучших игроков Европы, контракты которых закончатся в конце текущего сезона.
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Происшествия

В Иркутской области умер четвертый пациент с коронавирусом

Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 10:25
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Экономика

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
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Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
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Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
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Экономика

Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке

Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники.
Vademecum вчера в 14:47
Происшествия

На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю

Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа 00:30
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса.
Российская газета 12:55
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Происшествия

Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье

Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
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Авто

В России начались продажи обновленного Jaguar F-Type

Британский альянс Jaguar Land Rover объявил о старте продаж в России обновленного Jaguar F-Type 2021 модельного года.
Автоновости дня 23 апреля в 05:07
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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Музыка

Поэт Михаил Гуцериев приготовил новый хит «Фабрике»

В пятницу, 24 апреля в сети пройдет презентация видеоклипа Группы «Фабрика» на новую песню под названием «Позвони, будь посмелей».
Новая Губерния вчера в 13:09
Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вести.Ru 12:17
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Происшествия

Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Интерфакс 18:37
Общество

Орешкин заявил о наличии у России ресурсов для преодоления кризиса

Москва, 26 апреля 2020, 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUM 18:08
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

В Испании могут разрешить прогулки и занятия спортом с 2 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала мая людям могут разрешить гулять на улице и заниматься спортом, если сохранится положительная динамика с распространением коронавирусной инфекции.
Спорт-Экспресс 15:56
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Здоровье

Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы

Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.
Амур.инфо 19:45
Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru 06:01
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Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости вчера в 08:59
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
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Глеб Сергеевич Никитин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018.
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