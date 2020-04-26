Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

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