Общество
Вести.RuНижегородская область ввела строгие ограничения на въезд
Все, кто въезжает без рабочего пропуска, будет отправлен на карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Глеба Никитина. Губернатор призвал распространить эту информацию среди жителей других регионов, если они собираются приехать в Нижегородскую область на майские праздники.
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Происшествия
И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна
Исполняющая обязанности главврача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Единоборства
Майк Тайсон планирует вернуться на ринг
РЕН ТВ вчера в 07:47
Общество
Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда
Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
ТАСС вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые вышла на связь после госпитализации
Слово и Дело 24 апреля в 02:53
Общество
В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
ТАСС вчера в 15:28
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня вчера в 05:05
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Спорт
Губерниев: не считаю президентство Драчева провальным
Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал оценку работе главы СБР Владимира Драчева.
Metaratings вчера в 12:54
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Религия
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
В Дивеевском монастыре монахини заразились коронавирусом
Еще ранее, 15 апреля, посещать богослужения в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре запретили прихожанам.
Росбалт вчера в 13:52
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Для сравнения, минимальная стоимость российской Lada Granta в республике составляет 3,39 млн тенге или 600 тыс. руб. Сборка моделей стартовала в марте на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром", однако цены стали известны только сегодня, сообщает "Российская газета" в четверг.
Авторамблер 23 апреля в 04:55
Религия
Почему Красная горка — самый причудливый русский праздник
Православные христиане отмечают сегодня Неделю апостола Фомы, или Антипасху, на Руси называемую также Красной горкой.
РИА Новости 01:00
Происшествия
58 новых пациентов с коронавирусом выявили в Новосибирске
В Новосибирской области за сутки выявили ещё 58 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:37
Общество
В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
РИА Новости 00:38
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 24 апреля в 09:24
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Экономика
В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем
Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 24 апреля в 00:41
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру 24 апреля в 19:30
Шоу-бизнес
Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина
Пелагея в очередной раз высказалась о непростой семейной ситуации. Артистка подтвердила, что до сих пор не развелась с Иваном Телегиным.
StarHit.ru 24 апреля в 17:30
Общество
В Москве умерли 38 больных коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 16:31
Армия и оружие
США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
Коммерсантъ вчера в 20:59
Футбол
Евсеев высказался за расширение РПЛ до 18 команд
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал идею расширения Тинькофф Российской премьер-лиги до 18 команд в ближайшем будущем.
Матч ТВ 24 апреля в 11:09
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru 24 апреля в 15:11
Происшествия
В Красноярске полиция задержала участников митинга против самоизоляции
В Красноярске в пятницу, 24 апреля, сотрудники полиции задержали не менее четырех участников митинга против общей самоизоляции и других ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Znak.com 24 апреля в 02:29
Происшествия
На западе Москвы произошел пожар в автосервисе
РИА Новости вчера в 23:33
Наука
Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени
Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44