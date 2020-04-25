Будьте в Плюсе
Главное
Общество
Ещё 
США
Общество
Ещё 
Интересное
Общество
Ещё 
Политика
Общество
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Общество
Ещё 
реклама
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Вечерняя Москва
  • Известия1:26
Смотрите также
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.В источнике
Оценить
185
198
Подробнее о событии
alt

Власти Нижегородской области ограничат въезд в регион

Эхо Москвы 18:03
alt

Въезд в Нижегородскую область закрывают

Открытый Нижний 17:21
alt

Въезд в Нижегородскую область разрешат лишь людям с местной пропиской

RT на русском 15:56
реклама
Главное