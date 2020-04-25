В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.