Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
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Власти Нижегородской области ограничат въезд в регион

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Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
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МЧС назвало условия нарушения режима самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
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