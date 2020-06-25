Общество
АиФ Нижний НовгородВ Нижегородской области открыли памятник Сталину
Памятник Иосифу Сталину открыли на частной территории в городе Бор Нижегородской области, сообщает корреспондент «АиФ-НН», присутствующий на церемонии открытия. Памятник был открыл по инициативе местного активиста КПРФ Алексея Зорова.
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