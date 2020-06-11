Общество
РИА НовостиВ Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Видео дня. Губернатор обратился к нижегородцам в связи с послаблением режима изоляции
Нижний Новгород on-line09:23
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Технологии
Стала доступна бета-версия Android 11
Evo-rus.com 12:28
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Происшествия
Михаил Ефремов провел на допросе пять часов
Российская газета 13:57
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Игры
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Фигурное катание
Трусова исполнила четверной лутц на тренировочном сборе
Спорт-Экспресс 11:26
Кино
Netflix готова возобновить съемки второго сезона сериала «Ведьмак»
Netflix собирается возобновить съемки сериала "Ведьмак".
Дни.ру вчера в 10:57
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Футбол
Кашшаи ответил владельцу «Спартака» Федуну на слова про Вилкова
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи отреагировал на высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу назначения судьи на предстоящий полуфинальный матч Кубка России с «Зенитом».
Metaratings 13:22
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе
Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области.
Life.ru вчера в 13:57
Здоровье
Любимов объявил о втором этапе снятия ограничений
К 18 июня в Рязанской области планируется выход на второй этап снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
YA62.ru 13:36
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
«Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики», — делают вывод Костин и Греф, подчеркивая, что «такая поддержка обходится гораздо дороже», особенно если клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Политика
Трампу пригрозили военным переворотом в США
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если тот откажется признать свое поражение на выборах.
Lenta.ru 12:11
Политика
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проходящие в Нидерландах слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
РИА Новости 11:49
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Политика
Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57