Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОдин человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что авария произошла в 04:10 в населенном пункте Кистеневка.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области

КозаПресс02:52

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Интерфакс00:42

Уголовное дело возбуждено в связи с падением Ан-2 в Нижегородской области

НТА-Приволжье04:28

В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб

РИА Новости01:24

Пострадавшего при крушении АН-2 доставят в Нижегородский ожоговый центр

Время Н03:15

Уголовное дело возбудили после падения самолета Ан-2 в Нижегородской области

ТАСС04:04

Разбившийся под Нижним Новгородом Ан-2 обрабатывал поля

Телеканал 360°02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
197
Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
1,3K
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
1
Культура

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Sibnet Новости 00:55
9
Армия и оружие

Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы — КНР

Согласно информации, опубликованной в «Американском бюллетене ученых по атомной энергии» в марте, российские ядерные силы воздушного базирования в настоящее время включают в себя 68 стратегических бомбардировщиков, в том числе 42 серий Ту-95 и 16 — Ту-160.
ИА Красная Весна 04:28
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
22
Общество

Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт

Только 10% россиян знают, какие данные можно сообщить сотруднику банка: номер карты, имя и фамилию держателя.
РБК вчера в 22:00
3
Общество

Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе

На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
167
Политика

Путин прокомментировал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
524
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Напомним, что в связи с коронавирусом в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Она распространяется только на новое жилье.
Коммерсантъ 04:24
53
Шоу-бизнес

Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом

Коронавирус диагностировали у одной из самых известных в мире индийских актрис Айшварии Рай, а также у ее супруга и восьмилетней дочери.
Росбалт вчера в 10:23
9
Авто

Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России

Новые автомобили 10 июля в 11:35
13
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,3K
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 11 июля в 06:20
9,2K
Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Общество

Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля

В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
14
Политика

Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
21
Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара

Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
Evo-rus.com 01:28
57
Общество

Парикмахерские и спортзалы возобновят работу в Петербурге с 13 июля

Петербуржцам в рамках продолжающегося ослабления карантинных мер снова станут доступны услуги салонов красоты и парикмахерских, а также учреждений социального обслуживания.
iReactor 10 июля в 05:29
111
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей

На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
54
Шоу-бизнес

Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений

Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России.
Как потратить 01:29
45
Общество

Венгрия первой из стран ЕС открывает границы для российских граждан

Будапешт, 13 июля 2020, 09:36 — REGNUM Власти Венгрии включили Россию в число стран, гражданам которых разрешен въезд на венгерскую территорию с 15 июля.
REGNUM 02:36
198
Политика

Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
21
Политика

Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ вчера в 10:55
326
Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
214
Общество

Меган и принц Гарри впервые с начала карантина появились на публике

Меган Маркл и принц Гарри впервые с начала карантина появились на публике.
НТВ 02:21
1
Политика

Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Связанные с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году лица могут попасть под санкции Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 21:26
205
Политика

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:33
Здоровье

На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса

REGNUM вчера в 04:05
1,4K
Главное