Коронавирус
РИА НовостиВ Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Нижегородцам официально разрешили ездить на личном автомобиле в период самоизоляции
Newsroom24вчера в 13:23
Перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции, расширен в Нижегородской области
НТА-Приволжьевчера в 12:33
Правительство региона расширило список причин, по которым нижегородцы могут выходить из дома
Нижегородская Правдавчера в 12:29
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