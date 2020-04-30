Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. Соответствующие изменения внесли в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

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