Коронавирус
РИА НовостиВ Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. Соответствующие изменения внесли в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".
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Нижегородцы смогут выехать на дачу только со свидетельством на право собственности
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