Общество
ИзвестияВ Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска
Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
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Видео дня. Губернатор обратился к нижегородцам в связи с послаблением режима изоляции
Нижний Новгород on-line09:23
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РИА Новости 11:18
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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
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Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна 09 июня в 13:21
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Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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