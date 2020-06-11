Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

В Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска

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