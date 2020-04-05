Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области. У женщин выявили несколько хронических заболеваний, сообщается на сайте правительства региона.

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Политика Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.

Общество В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.

Политика МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях» Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».

Общество В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.

Экономика Силуанов рассказал о новой реальности в экономике В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".

Религия У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии достигло 562 В настоящее время на стационарном лечении находятся 502 человека, еще 52 пациента выписаны из больниц с выздоровлением, зафиксировано восемь случаев летального исхода, говорится в сообщении Минздрава.

Здоровье Семь воронежских клиник проводят тестирование на коронавирус Как отмечают в департаменте здравоохранения, по состоянию на 5 апреля 2020 г. ни одна частная клиника Воронежа и области пока не получила права проведения тестирования на коронавирус COVID-19.

Футбол Карпин показал, как ухаживает за новорожденной дочерью Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своем Instagram-канале показал, как ухаживает за новорожденной дочерью во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Происшествия Арестован вице-губернатор Кировской области Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.

Общество 55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.

Экономика Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени.

Общество Названы профессии, по которым ударит пандемия Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.

Политика Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.