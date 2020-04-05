Коронавирус
ТАССПервые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области. У женщин выявили несколько хронических заболеваний, сообщается на сайте правительства региона.
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Первые умершие от коронавируса в Нижнем Новгороде: две женщины скончались в инфекционной больнице
КП - Нижний Новгород15:08
В Нижегородской области скончались две пациентки старше 80 лет с подтвержденным коронавирусом
Нижегородская Правда14:30
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Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
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Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
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Религия
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Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
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Фильм, который уже стал историей: Евстигнеев о вышедшем трейлере киноленты «Шугалей»
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Lil сыграет за Alliance на ESL One LA. Возможно, только на одной карте
Сегодня стало известно, что за Alliance на ESL One Los Angeles должен сыграть игрок OG Seed Андреас «Xibbe» Рагнемальм.
Общество
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Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Экономика
Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул
В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени.
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
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«Ливерпуль» отправил часть сотрудников в отпуск с сохранением зарплаты
"Ливерпуль" отправил часть сотрудников в отпуск из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
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Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
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Общество
Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Армия и оружие
Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии
Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
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Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
Здоровье
В Смоленской области выявили второй случай заболевания коронавирусом
Второй заболевший выявлен по контакту с прибывшим из неблагополучной по новой коронавирусной инфекции территории.