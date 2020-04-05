Коронавирус
REGNUMВ Нижегородской области скончались две пожилые женщины с коронавирусом
Нижний Новгород, 5 апреля 2020, 21:57 — REGNUM В Нижегородской области скончались две женщины, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ.
— Глеб Никитин, российский политикREGNUM 14:57
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В Нижегородской области скончались две пациентки старше 80 лет с подтвержденным коронавирусом
Нижегородская Правда14:30
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