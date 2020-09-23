В Нижегородской области снова снизились темпы исполнения нацпроектов
Контрольно-счетная палата Нижегородской области опубликовала очередной мониторинг выполнения нацпроектов в нижегородском разрезе за первое полугодие 2020 года – из-за известных форс-мажорных обстоятельств федеральный центр будет корректировать ранее обязательные для регионов условия достижения показателей по этим программам.В источнике
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В Нижегородской области снова снизились темпы исполнения нацпроектов
Московский Комсомолец Нижний Новгород08:50