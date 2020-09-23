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Московский Комсомолец Нижний Новгород
Московский Комсомолец Нижний Новгород

В Нижегородской области снова снизились темпы исполнения нацпроектов

Контрольно-счетная палата Нижегородской области опубликовала очередной мониторинг выполнения нацпроектов в нижегородском разрезе за первое полугодие 2020 года – из-за известных форс-мажорных обстоятельств федеральный центр будет корректировать ранее обязательные для регионов условия достижения показателей по этим программам.В источнике
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Московский Комсомолец Нижний Новгород

В Нижегородской области снова снизились темпы исполнения нацпроектов

Московский Комсомолец Нижний Новгород08:50
ИА Красная Весна

Счетная палата заявила о снижении эффективности программы развития России

ИА Красная Весна08:39
ТАСС Спорт

СП признала низкой эффективность госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» в 2019 году

ТАСС Спорт08:01
Новый День

Кудрин: Правительство РФ завышает качество и эффективность своей работы

Новый День07:55
РЖД-Партнер

Счетная палата РФ: эффективность госпрограммы развития транспортной системы в 2019 году была низкой

РЖД-Партнер07:49
Это Кавказ

Счетная палата выявила низкий уровень выполнения госпрограммы в СКФО при высоком кассовом исполнении

Это Кавказ08:41
ТАСС

Счетная палата указала на недостаточное число подпрограмм в госпрограмме развития Крыма

ТАСС08:49

В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которого сегодня выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», пока останется на лечении в Германии, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
Ведомости08:07
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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