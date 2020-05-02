Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
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В семи населенных пунктах Нижегородской области вводят карантин

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Восемь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин

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Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин

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Врач выпал из окна воронежской больницы

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Общество

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Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

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Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

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Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской

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Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

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