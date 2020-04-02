Коронавирус
ТАССВ Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.
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с чего всё началось
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.Ведомости07:25
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Видео дня. Губернатор наглядно объясняет, как пользоваться «Картой жителя Нижегородской области»
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Кабмин выделит 500 млн рублей для помощи россиянам за границей
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Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
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Главврач пермского онкодиспансера Максим Мезенцев находится в тяжёлом состоянии.
АиФ Пермь 06:37
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The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.
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Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
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По итогам первого квартала 2020 года цены на вторичное жилье в России поднялись почти во всех городах.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции
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Представьте, насколько ужасным был город, если там пытались заманить меня «Бургер Кингом».
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Специалисты рекомендуют для уменьшения уровня сахара употреблять блюда с травами и специями, которые способствуют снижению глюкозы.
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В России изменились правила денежных переводов с карты на карту
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Pressa40 вчера в 03:18
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В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
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Коммерсантъ 09:02
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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
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Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
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Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
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Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32