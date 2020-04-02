Коронавирус

ТАССТАССВ Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.
Читать в источнике
Комментировать208
с чего всё началось
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится
 на сайте правительства региона.
Ведомости07:25

Подробнее о событии

Глеб Никитин обратился к жителям Нижегородской области (ВИДЕО)

НИА Нижний Новгород06:47

Видео дня. Губернатор наглядно объясняет, как пользоваться «Картой жителя Нижегородской области»

Нижний Новгород on-line05:13

Как оформить разрешение на выход из дома с помощью портала «Карта жителя Нижегородской области»: объясняем пошагово

Нижегородская Правда05:42

Никитин утвердил механизм контроля над соблюдением самоизоляции

Newsroom2405:03

Нижегородцам пояснили, как проконтролируют их режим самоизоляции

Время Н03:59

Никитин утвердил механизм контроля за самоизоляцией нижегородцев

Нижний сейчас03:34

Нижегородцам предложено получать электронное разрешение на выход из дома

Гипер НН04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Происшествия

Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Известия вчера в 10:52
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Шоу-бизнес

Любовь Успенскую спасает от депрессии молодой фаворит

Территория новостей 08:20
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Финансы

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Здоровье

В России родился первый ребенок с коронавирусом

ТВ Центр 03:57
Шоу-бизнес

Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам

Газета.Ru 03:31
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

В Киеве захватили главный офис Госагентства резерва Украины

Государственное агентство резерва Украины заявило, что более 20 неизвестных ворвались в его главный офис в Киеве.
РИА Новости 08:47
Игры

Фанатов Borderlands привели в бешенство слова главы Gearbox Software

Вашингтон, 2 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Поклонников Borderlands возмутила ситуация, возникшая в связи с докладом главы Gearbox Software Рэнди Питчфордом и скандалом, связанным с оплатой труда сотрудникам компании.
REGNUM 07:02
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
RT на русском 08:42
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
ТАСС 07:11
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти 15 апреля

Поссер утверждает, что в ходе внутреннего обсуждения Apple назвала ориентировочные даты релиза iPhone Se 2. Показать миру новинку компания планирует 15 апреля, а сами продажи начнутся с 22.
IT-World вчера в 10:29
Политика

МИД России надеется на ответную помощь Штатов в борьбе с пандемией

Мария Захарова отметила, Россия одной из первых оказала помощью Китаю, теперь уже наша страна получает поддержку из Пекина.
Общественное телевидение России 09:09
Здоровье

В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у переболевших людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии других зараженных.
TV BRICS 04:31
Происшествия

В Коми замначальника Северной железной дороги подозревается в получении взятки

Расследование уголовного дела продолжается.
ИА БНК 08:57
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Общество

Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала

Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
REGNUM 06:37
Общество

Почтальоны доставят пенсии и пособия ставропольцам на дом

Своё ТВ вчера в 06:56
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Глеб Сергеевич Никитин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное