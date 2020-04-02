Коронавирус

ТАССТАССВ Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией

Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.
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