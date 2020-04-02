Коронавирус
ТАССВ Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области. Соответствующий указ подписал глава региона Глеб Никитин, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.
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Видео дня. Губернатор наглядно объясняет, как пользоваться «Картой жителя Нижегородской области»
Нижний Новгород on-line05:13
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Общество
Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое
В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Здоровье
В тверском Центре имени Аваева исследованы 888 проб на коронавирус
В первый день работы в Центр было доставлено 32 анализа, к концу недели количество проб многократно увеличилось.
Технологии
YouTube планирует выпустить собственный аналог TikTok
YouTube не первый раз пытается конкурировать с сервисом коротких видео. Он уже перенес на свою платформу аналог Instagram Stories.
Общество
В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
Общество
Минобороны: подготовка к параду Победы в Москве идет по плану
В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 2 апреля, заявили, что подготовка к параду Победы в Москве в настоящий момент идет по плану, решений об изменении даты и формата мероприятия нет.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Футбол
Геркус: Дзюба мог стать игроком «Локомотива»
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, что клуб хотел купить форварда Артему Дзюбу, передает "Чемпионат.com".
Общество
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина
В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
В китайском городе запретили есть кошек и собак
В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.
Экономика
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию
Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Происшествия
Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом
Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Происшествия
Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
Политика
США запускают масштабную антинаркотическую операцию
Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Авто
Xiaomi выпустила недорогую «умную» стиральную машину
Максимальная загрузка MIJIA Internet Washing Machine and Dryer 1C составляет 10 кг, а заявленная мощность — 0,873 кВт.
Армия и оружие
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок
За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Футбол
Дзюба назвал футбольных агентов злом
Не знаю, как в мире, но в России 99,9% агентов с тобой только тогда, когда у тебя все хорошо.
Футбол
«Бавария» оштрафовала Боатенга за нарушение карантина
Мюнхенская «Бавария» приняла решение наказать защитника Жерома Боатенга за нарушение карантина.
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Экономика
Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
Авто
«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис
Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
Экономика
Цены на жилье в России пошли вверх
По итогам первого квартала 2020 года цены на вторичное жилье в России поднялись почти во всех городах.
Общество
Открытие туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.