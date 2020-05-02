Коронавирус
РИА НовостиВ Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом
Нижегородские Новости04:45
В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом
Нижний Новгород on-line04:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
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