Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев COVID-19

Ньюс-НН04:54

326 нижегородцев вылечились от коронавируса

В Городе N05:06

Число зараженных коронавирусом нижегородцев увеличилось на 320 человек

Newsroom2405:03

Еще 320 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

Время Н05:00

В Нижегородской области выявлено 320 новых случаев заражения COVID-19

РБК Нижний Новгород05:44

В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом

Нижегородские Новости04:45

В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом

Нижний Новгород on-line04:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
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Здоровье

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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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Скабелка стал главным тренером «Локомотива»

Андрей Скабелка назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив", сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.
РИА Новости 06:37
Общество

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

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Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

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Газета.Ru вчера в 20:02
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РБК 06:42
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Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
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Политика

Украинцы потребовали от Польши возврата земли

Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
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Политика

В РПЦ посчитали, что изображению Сталина в храме не место

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ быть не должно.
Интерфакс вчера в 10:06
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Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
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Авто

В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry

На сайте государственных закупок появился заказ на приобретение нескольких дорогостоящих иномарок.
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Футбол

Министр спорта назвал условия возобновления матчей РПЛ

Господин Матыцин сообщил о направлении в Роспотребнадзор запроса об условиях, которые необходимо выполнить для возобновления чемпионата в июне.
Коммерсантъ 06:34
Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Фигурное катание

Анна Семенович оценила работу Этери Тутберидзе

Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович выразила свое восхищение Этери Тутберидзе.
РИА Новости 06:00
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
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Политика

Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы»

Нур-Султан, 2 мая 2020, 12:49 — REGNUM Подлинность видеоролика с якобы заявлением первого президента Нурсултана Назарбаева опроверг пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.
REGNUM 05:49
Здоровье

Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. Всего в республике COVID-19 заражены 85 человек.
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
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Премьеру фильма «Джона Уика 4» перенесли на год

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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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В Пермском крае выявлено 32 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Пермском крае зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три случая посмертно.
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Глеб Сергеевич Никитин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018.
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