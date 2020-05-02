Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно. 653

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 834

Шоу-бизнес Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров «После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра. 14

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Наука Назван новый возможный способ передачи коронавируса Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. 131

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Космос В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет. 2

Общество Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. 227

Футбол Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников» Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что отсутствие футбольных команд в России не решит проблемы бюджетников.

Здоровье Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Карелии За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. Всего в республике COVID-19 заражены 85 человек.

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