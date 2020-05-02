Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В Нижегородской области выявлено 320 новых случаев заражения COVID-19

РБК Нижний Новгород05:44

326 нижегородцев вылечились от коронавируса

В Городе N05:06

В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом

Нижегородские Новости04:45

Еще 320 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

Время Н05:00

В Нижегородской области подтверждено 320 новых случаев COVID-19

Ньюс-НН04:54

Число зараженных коронавирусом нижегородцев увеличилось на 320 человек

Newsroom2405:03

В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом

Нижний Новгород on-line04:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Ридус вчера в 08:03
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Спорт

В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста

Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
Cyber.sports.ru вчера в 06:35
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Общество

83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:37
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Шоу-бизнес

Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров

«После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра.
Ридус вчера в 05:13
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
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Наука

Назван новый возможный способ передачи коронавируса

Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
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Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от коронавируса

Представители Роспотребнадзора рассказали, по каким симптомам могут различаться коронавирус COVID-19 и сезонная аллергия, поражающая весной людей вместе с периодом цветения растений.
Piter.tv 07:29
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Космос

В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни

Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет.
V-kosmose.com 30 апреля в 09:27
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Общество

Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России

Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
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Футбол

Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что отсутствие футбольных команд в России не решит проблемы бюджетников.
Vprognoze.ru 04:46
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В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go

Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Здоровье

Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. Всего в республике COVID-19 заражены 85 человек.
ИА Республика 03:14
Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Наука

Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Здоровье

В Кировской области количество зараженных коронавирусом достигло 562

Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая, сообщает региональный Минздрав.
Gorodkirov.ru вчера в 02:21
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Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

Чемпионат вчера в 19:36
Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
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Технологии

В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса

Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
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В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
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Футбол

Зинченко рассказал о сходствах Гвардиолы и Шевченко

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, чем похожи его наставники — Хосеп Гвардиола и Андрей Шевченко.
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Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
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АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
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Российский политик. Губернатор Нижегородской области с 26 сентября 2018.
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