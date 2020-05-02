Коронавирус
РИА НовостиВ Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом
Нижегородские Новости04:45
В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом
Нижний Новгород on-line04:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:26, Ашберн
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Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
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По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Наука
Назван новый возможный способ передачи коронавируса
Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
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В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от коронавируса
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Piter.tv 07:29
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Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет.
V-kosmose.com 30 апреля в 09:27
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
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Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru вчера в 10:03
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Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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Здоровье
Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Карелии
За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. Всего в республике COVID-19 заражены 85 человек.
ИА Республика 03:14
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
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Здоровье
В Кировской области количество зараженных коронавирусом достигло 562
Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая, сообщает региональный Минздрав.
Gorodkirov.ru вчера в 02:21
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Чемпионат вчера в 19:36
Общество
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Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
Технологии
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
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В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
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Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, чем похожи его наставники — Хосеп Гвардиола и Андрей Шевченко.
Чемпионат 07:25
Общество
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом.
Peterburg2.ru 07:18
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АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada
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