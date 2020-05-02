Коронавирус
РИА НовостиВ Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом
Нижегородские Новости04:45
В Нижегородской области подтверждено еще 320 случаев заражения коронавирусом
Нижний Новгород on-line04:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика
Скончался вице-премьер Крыма Павел Королев
Russkie.org вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
Алибасов заявил об отсутствии конфликтов с супругой из-за квартиры
Продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет никаких конфликтов с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
РБК 12:32
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Технологии
Обнажённая мощь – представлена ещё одна фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake, которую можно раздеть догола
Студия Pink Pink Studio представила фигурку Тифы Локхарт из Final Fantasy VII Remake.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
С митрополита Тихона требуют 10 млн рублей за личную переписку
Личную электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) взломали и начали публиковать переписку.
URA.Ru вчера в 12:46
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, общее число скончавшихся составило 28 710.
RT на русском 12:37
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Происшествия
Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали
Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на пилораме в Ленобласти на площади 900 кв. м, передает 2 мая «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Известия 14:24
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Гаджеты
В Apple заявили, что новый iPhone SE мощнее любого Android-смартфона
Вашингтон, 2 мая 2020, 08:20 — REGNUM Новый бюджетный iPhone SE работает быстрее, чем самые мощные Android-смартфоны, заявил генеральный директор Apple Тим Кук.
REGNUM 01:20
Футбол
ФИФА обсудит вариант перехода на систему «весна-осень»
В Южной и Северной Америке уже проводят сезон в течение одного года. Может быть, так стоит сделать в Европе и Африке.
Vprognoze.ru 12:08
Общество
Стало известно, когда в брянских школах закончится учебный год
Из-за пандемии коронавируса учебный год в брянских школах закончится досрочно.
БрянскToday 30 апреля в 14:59
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
Технологии
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
Общество
Врачи Петербурга могут лишиться компенсации за заражение коронавирусом
Врачи Петербурга, который заразились коронавирусом, могут лишиться компенсаций.
Питерские заметки 06:10
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве
Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразился ещё 81 человек
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области составил 81 человек. Об этом сообщил оперштаб в субботу, 2 мая.
Kursk.com 05:10
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Футбол
Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что может покинуть клуб, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласится с апелляцией "горожан" на запрет на участие в еврокубках.
Soccer.ru 13:24