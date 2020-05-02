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Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 71

Происшествия Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на пилораме в Ленобласти на площади 900 кв. м, передает 2 мая «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. 1

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Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 525

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