Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19. Пациентку госпитализировали в инфекционную больницу № 2.

Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

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