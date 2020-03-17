Коронавирус

Коммерсантъ Нижний НовгородКоммерсантъ Нижний НовгородВторой случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19. Пациентку госпитализировали в инфекционную больницу № 2.
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Второй случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород on-line08:01

Второй случай заражения коронавирусом COVID-19 выявлен в Нижегородской области

В Городе N08:03

В Нижнем Новгороде госпитализировали второго пациента с коронавирусом

РИА Новости08:16

Второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижнем Новгороде

Время Н08:15

Второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижнем Новгороде

НИА Нижний Новгород08:19

В Нижегородской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом

Ньюс-НН08:10

Вторая нижегородка госпитализирована с коронавирусом

Newsroom2408:23
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Политика

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Lenta.ru 08:09
Общество

ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 00:40
Происшествия

Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска

В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Газета.Ru 07:35
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК вчера в 06:32
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции

Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:37
Общество

Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
РИА Новости 08:40
Здоровье

В Рязанской области ввели режим повышенной готовности

"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:21
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Здоровье

Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Lenta.ru 04:30
Политика

Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
РБК 08:04
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
RT на русском 03:44
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Строительство "Северного потока — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Газета.Ru 06:07
Политика

МИД Белоруссии призвал Россию вместе бороться с коронавирусом

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз считает, что Минск и Москва должны вместе бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19, а не закрывать совместную границу.
RT на русском 07:42
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Политика

Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:13
Финансы

Доллар взлетит до 120 рублей, прогнозирует известный экономист

Известный экономист прогнозирует, что доллар в ближайшее время может подскочить до 120 рублей.
PrimaMedia.ru 06:45
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Футбол

Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ

Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
RuNews24.ru вчера в 12:03
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:49
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Известия 08:27
Общество

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:11
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Экономика

Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Происшествия

Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Lenta.ru 08:38
Единоборства

Отец Хабиба назвал варианты переноса боя сына с Фергюсоном

Газета.Ru 03:49
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТК Звезда вчера в 09:36
Армия и оружие

Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет

Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости вчера в 10:45
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