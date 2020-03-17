Коронавирус
Коммерсантъ Нижний НовгородВторой случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19. Пациентку госпитализировали в инфекционную больницу № 2.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Второй случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород on-line08:01
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:52, Ашберн
Политика
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Общество
ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Происшествия
Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска
В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции
Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
Здоровье
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Здоровье
Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Строительство "Северного потока — 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Политика
МИД Белоруссии призвал Россию вместе бороться с коронавирусом
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз считает, что Минск и Москва должны вместе бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19, а не закрывать совместную границу.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Финансы
Доллар взлетит до 120 рублей, прогнозирует известный экономист
Известный экономист прогнозирует, что доллар в ближайшее время может подскочить до 120 рублей.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ
Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Общество
В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Происшествия
Сына российского судьи обвинили в убийстве школьника
В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в убийстве школьника сыну судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет
Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".