Происшествия
КоммерсантъВ Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов
В Нижнем Новгороде на перекрестке произошло ДТП с участием трех машин. Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону. По меньше мере 13 пешеходов госпитализированы, 11 их них — дети.
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В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 9 человек после ДТП с четырьмя машинами. Пострадали дети
Нижний Новгород on-line11:44
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