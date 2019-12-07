Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов

В Нижнем Новгороде на перекрестке произошло ДТП с участием трех машин. Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону. По меньше мере 13 пешеходов госпитализированы, 11 их них — дети.
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Один человек скончался и 10 госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде

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