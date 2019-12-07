Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что после аварии с четырьмя автомобилями одну из машин выбросило на тротуар, где стояли пешеходы.
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В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 9 человек после ДТП с четырьмя машинами. Пострадали дети

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