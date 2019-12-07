Происшествия
РБКПосле аварии в Нижнем Новгороде в больницу попали 10 детей
Всех детей отвезли в детскую областную больницу. Взрослых также отвезли в больницу: у одного были травмы легкой степени тяжести, у другого — средней, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области. В больнице после госпитализации умерла учительница, которая сопровождала детей.
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«Шли в театр»: Иномарка после массового ДТП вылетела на тротуар в группу детей в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 9 человек после ДТП с четырьмя машинами. Пострадали дети
Нижний Новгород on-line11:44
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