Происшествия

РБКРБКПосле аварии в Нижнем Новгороде в больницу попали 10 детей

Всех детей отвезли в детскую областную больницу. Взрослых также отвезли в больницу: у одного были травмы легкой степени тяжести, у другого — средней, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области. В больнице после госпитализации умерла учительница, которая сопровождала детей.
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