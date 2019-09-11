Общество
REGNUMВ Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
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Сегодня в Нижнем Новгороде спущен на воду новейший пассажирский лайнер «Мустай Карим»
ГТРК Нижний Новгород13:00
5 звезд за 4 млрд: круизный лайнер «Мустай Карим» спустили на воду на «Красном Сормове»
Нижегородская Правда12:10
Показываем каюты «Мустая Карима»: номеров дешевле 100 тысяч рублей там практически нет
Нижний Новгород on-line13:26
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Технологии
В московском метро тестируют систему распознавания лиц
Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк.
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Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
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Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.
РЕН ТВ 13:55
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Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
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МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев
Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
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В Барселоне отмечают Национальный день Каталонии
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Российская газета 11:13
Авто
Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы
Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
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«Газпром» пообещал скидку Украине за отказ от реверса газа
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Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце
Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.
Телепрограмма 12:36
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Три камеры нового айфона. Стив Джобс перевернулся бы в гробу
Злые языки продолжают твердить, что появление нескольких камер на корпусе неэстетично и что в будущем весь корпус смартфона можно утыкать камерами.
Вечерняя Москва 08:56
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Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Футбол
«Ман Сити» установит статую в честь Компани
В честь 33-летнего бельгийца будет открыта статуя рядом со стадионом горожан.
Sports.ru 12:45
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Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
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СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка
УЕФА назовет третий еврокубковый турнир Лигой конференций. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый турнир стартует с сезона-2021/22.
РБК 13:57
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры
Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
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Вышел клип Noize MC на кавер «Все как у людей» Егора Летова
Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал в YouTube клип на кавер песни Егора Летова «Все как у людей».
Культуромания 04:30
Общество
МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Политика
Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию, - утверждает в своем блоге политик Алексей Навальный.
Эхо Москвы 12:00
Политика
Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы
Новым сенатором от Мосгордумы может стать депутат от 22-го избирательного округа столицы (Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино) Инна Святенко.
РБК 13:59
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за свое поведение на концерте в Самаре
Дима Билан принес извинения своим поклонникам и всем, кто посетил его концерт в Самаре. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
Подмосковье Сегодня вчера в 03:02
Гаджеты
В России резко упали цены на старые модели iPhone
Цены на старые модели iPhone в России резко упали, что произошло после презентации новых моделей iPhone 11.
Экономика сегодня 14:05
Гаджеты
Галерея дня: официальные обои iPhone 11 и iPhone 11 Pro, включая версии под тёмную тему
Красочными обоями iPhone 11 поделился ресурс Ispazio, пользователь Дилан Макдональд (Dylan McDonald) в социальной сети Twitter предоставил несколько версий под тёмную тему, а AR70214 тоже в Twitter предоставил высококачественные «родные» обои для iPhone 11 Pro.
iXBT.com 08:33
Политика
Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»
Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30