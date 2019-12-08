Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета. Имя задержанного не сообщается, указывается только возраст — 43 года. ДТП произошло накануне около 17.30.
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с чего всё началось
Подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали еще 10 человек, задержали, сообщается на сайте
 регионального управления СКР.
Коммерсантъ00:25

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Момент ДТП с детьми в Нижнем Новгороде попал на видео

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В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками

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Задержан виновник ДТП с 11 пострадавшими в Нижнем Новгороде

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Задержан виновник смертельного ДТП на улице Горького

Нижегородская Правда02:32

Предполагаемый виновник ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде задержан

Интерфаксвчера в 23:54

СК задержал подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде

ТАССвчера в 23:24

Участник ДТП с наездом на группу детей в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования

КозаПрессвчера в 15:30
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны в Twitter.
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В Южной Африке почти высох крупнейший в мире водопад Виктория

Речь идет о водопаде Виктория, который находится в южной части континента. Он пересох практически полностью.
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В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
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Политика

Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.
REGNUM вчера в 11:01
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
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Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС 01:27
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.
Известия вчера в 20:27
Единоборства

Коробов проиграл Юбэнку-младшему из-за травмы

В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом Юбэнком-младшим.
Чемпионат вчера в 22:54
Футбол

Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов

"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.
Вести.Ru 01:54
Наука

Гипнотизм гидродинамики

В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
N+1 06 декабря в 13:46
Политика

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Известия 02:20
Транспорт

РЖД ввели новый график движения поездов

REGNUM вчера в 21:11
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Единоборства

Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил травму при нокаутирующем ударе от суринамца Жаирзиньо Розенструйка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.
Lenta.ru 01:47
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В поликлиниках Ижевска удалось уменьшить очереди в регистратуру

ГТРК Удмуртия 05 декабря в 01:02
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Экономика

Объем внешней торговли Китая уменьшился до $4,14 трлн

Объем внешней торговли Китая с января по ноябрь включительно уменьшился на 2,2% в годовом выражении, до 4,143 триллиона долларов, сообщили китайские таможенники.
Московский Комсомолец вчера в 23:57
Футбол

Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»

"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Soccer.ru вчера в 12:39
Политика

В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией

В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Национальная служба новостей вчера в 07:16
Происшествия

В Яльчикском районе легковушка влетела в трактор с лесом

Вчера в Яльчикском районе Чувашии на трассе «Батырево-Яльчики» легковой автомобиль врезался в трактор, перевозящий лес.
Тăван Ен 01:15
Футбол

ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков.
Кубань 24 вчера в 10:37
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия

В Индии 32 человека погибли в результате пожара на фабрике

Не менее 32 человек погибли в результате пожара на фабрике в столице Индии — Нью-Дели.
REGNUM 00:47
Общество

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Газета.Ru вчера в 03:36
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости вчера в 20:31
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Политика

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
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