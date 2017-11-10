Происшествия
ИзвестияВ Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ
Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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с чего всё началось
«По версии следствия, мужчины осуществляли запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском09:58
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В Нижневартовске задержали последователей запрещенного в России Исламского государства
ИА СИА-Пресс19 сентября в 09:28
В Нижневартовске задержаны сторонники террористической организации ИГИЛ
СургутИнформТВ19 сентября в 09:25
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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