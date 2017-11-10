Происшествия
ИзвестияВ Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ
Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
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Общество
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Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Versace, который состоялся на днях в Милане в рамках Недели моды, пишет storinka.com.ua.
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«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
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Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил причину провала обмена режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет.
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Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
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Электронные сигареты еще ни разу не помогли избавиться от никотиновой зависимости, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов.
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iReactor 18 сентября в 23:17
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Специалисты в сфере уфологии заявляют, что сумели обнаружить в Антарктиде следы присутствия загадочной базы.
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Газета.Ru 07:22
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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
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«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
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В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников специальной связи на железнодорожной станции в Брянске.
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Банк России видит рост долговой нагрузки россиян, а также увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).
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На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
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Московское "Торпедо" одержало девятую подряд победу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), обыграв в 14-м туре томскую "Томь".
РИА Новости 12:20
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» собрана на Байконуре
Ракету-носитель «Союз-ФГ» полностью собрали на космодроме Байконур.
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Врио начальника красноярской колонии отстранили из-за стриптиза
В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.
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«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
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Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
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Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
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Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
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