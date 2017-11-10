Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ

Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
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В Нижневартовске задержали сторонников террористической организации

Российская газета12:30

В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ

RT на русском12:49

Росгвардия сообщила о задержании трех сторонников ИГ в Нижневартовске

Московский Комсомолец10:36

В Нижневартовске задержаны трое сторонников ИГ

ТАСС10:06

В Югре трех человек задержали за пропаганду терроризма

ФедералПресс10:18

В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ

Известия10:10

В Югре задержали членов террористической организации

Новости Югры19 сентября в 07:20
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

Газета.Ru 13:20
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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Авто

В Сети вспомнили о предсерийном образце внедорожника УАЗ-3171

Во Всемирной сети вспомнили о предсерийном образце инновационного отечественного внедорожника УАЗ-3171.
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Происшествия

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.
Газета.Ru 12:21
Происшествия

В Крыму загорелся мужской монастырь

РБК 12:13
Армия и оружие

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

Во Львовской области полиция задержала 28 человек, блокировавших движение вагонов с углем

ТАСС 13:13
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Политика

Часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту

Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 08:33
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Путешествия

Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Футбол

Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.
Матч ТВ 02:41
Космос

Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Происшествия

Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии.
Известия 03:54
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Политика

Киев решил продать крейсер «Украина»

Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.
Известия вчера в 17:50
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество

Гороскоп на 21 сентября: День творчества и самостоятельных решений

Гороскоп на 21 сентября 2019 года настаивает — занимайтесь творчеством.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

РИА Новости вчера в 02:40
Театры

Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра

Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь вчера в 07:37
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Московский Комсомолец вчера в 04:15
Религия

Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»

Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
Дождь 06:50
Космос

К программе НАСА по освоению Луны присоединится Австралия

НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а отправить американцев к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.
Эхо Москвы 13:31
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия

В Брянске задержали убийцу двух сотрудников спецсвязи

Сегодня, 20 сентября, в Брянске произошло жестокое убийство двух сотрудников спецсвязи. Как сообщили источники, подозреваемый уже задержан.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 13:24
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