Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Нижневартовске задержаны трое террористов

Как заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, мужчины занимались идеологической обработкой и склонением граждан к финансированию терроризма и участию в деятельности террористической организации.
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В Нижневартовске задержали сторонников террористической организации

Российская газета12:30

В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ

RT на русском12:49

Росгвардия сообщила о задержании трех сторонников ИГ в Нижневартовске

Московский Комсомолец10:36

В Нижневартовске задержаны трое сторонников ИГ

ТАСС10:06

В Югре трех человек задержали за пропаганду терроризма

ФедералПресс10:18

В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ

Известия10:10

В Югре задержали членов террористической организации

Новости Югры19 сентября в 07:20
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Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК 18:03
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Авто

Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada

На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
Автоновости дня 08:38
Происшествия

В Таджикистане двое российских военных получили ранения

В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
Армия и оружие

Хуситы призвали аравийскую коалицию принять предложение о прекращении агрессии в Йемене

В пятницу мятежники из "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против саудовского королевства в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования.
ТАСС 15:40
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Происшествия

В Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии

RT на русском 15:23
Футбол

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0

Коммерсантъ 14:04
Здоровье

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
Экономика

Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Игры

Многопользовательскую игру Stalker Online выпустят до конца 2019 года

Релиз игры запланирован до конца 2019 года, но пока у всех желающих есть возможность заполнить анкету, чтобы принять участие в бета-тестах игры.
В городе R 10:10
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Теннис

Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге

В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Здоровье

ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM 14:01
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Кино

Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Футбол

«Крылья Советов» не намерены предлагать контракт Мамаеву

Sportbox.RU 16:36
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Фёдором Бондарчуком

Российская актриса Паулина Андреева впервые опубликовала фото со свадьбы с кинематографистом Фёдором Бондарчуком.
Газета Кемерова 18 сентября в 08:54
Политика

Голландия засекретила место хранения скифского золота

Официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге сообщил о том, что скифское золото, пять лет назад вывезенное из четырёх музеев Крыма в Голландию на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря», нигде не демонстрировалось.
Ruinformer.com 05:18
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» показали в кинотеатрах Великобритании

Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Политика

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Армия и оружие

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
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