Происшествия

Девятка.RUДевятка.RUВ Нолинском районе в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека

В Нолинском районе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области, трагедия случилась 26 октября в 17:00.
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Сотрудники МЧС спасли двух человек, пострадавших в ДТП в Кировской области

РИА Новости13:36

Власти Кировской области окажут помощь с похоронами погибших в ДТП с микроавтобусом

ТАСС16:59

Смертельное ДТП в Нолинском районе: двух пострадавших спасли сотрудники МЧС

Pro Город Киров15:25

Трагичное ДТП в Нолинском районе: известно о 4 погибших и 8 пострадавших

Gorodkirov.ru12:01

ДТП под Нолинском: четверо погибших, 10 раненых

Newsler.ru14:21

4 человека погибли, 8 пострадали в аварии в Кировской области

Новый вариант11:36

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Кировом

РБК12:16
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Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Российская газета 15:15
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 24 октября в 08:56
Футбол

Слуцкий дал комментарий по конфликту с Базуром

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался насчет инцидента с полузащитником команды Рихедли Базуром.
Матч ТВ 01:58
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Армия и оружие

Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции

На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 07:42
Армия и оружие

Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане

В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Российская газета 09:41
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru вчера в 08:24
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Армия и оружие

На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК 21:44
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 24 октября в 05:58
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Эксперт: красная икра вряд ли сильно подорожает к Новому году

3 июня телеканал «360» сообщал, что в Московской области изъяли более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой.
RT на русском 21:26
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд 08:09
Кино

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер вчера в 05:39
Политика

Пушков: Германия не созрела для отмены санкций

Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Инфорос вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер вчера в 06:33
Происшествия

Россиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

Lenta.ru 17:19
Армия и оружие

Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

Народные новости 18:37
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
РИА Новости 12:00
Культура

Назван самый страшный сериал в истории телевидения

Газета.Ru 21:26
Экономика

СИБУР представил свободненцам проект Амурского газохимического комплекса

Малому и среднему бизнесу помогут Презентация проекта прошла на расширенном заседании Общественного совета Амурского интегрированного проекта — он как раз и включает в себя реализацию двух технологически связанных производств Амурского ГПЗ Газпрома и Амурского ГХК СИБУРа.
Амурская правда 05:14
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
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