Ранее госсекретарь Майк Помпео призвал компании, участвующие в строительстве газопровода, "немедленно убираться" из проекта, пригрозив последствиями. Дипломат пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции

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