Коронавирус
Газета.RuВ Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ранее госсекретарь Майк Помпео призвал компании, участвующие в строительстве газопровода, "немедленно убираться" из проекта, пригрозив последствиями. Дипломат пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").РИА Новости13:17
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Происшествия
Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса
Семья Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания в Миннеаполисе, подала в суд на власти города.
RT на русском 13:34
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 03:13
Здоровье
407 зараженных коронавирусом саратовцев скончались за период эпидемии
Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 407 зараженных коронавирусом жителей Саратовской области скончались за период эпидемии от иных патологий.
Saratovnews 13 июля в 07:39
Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Общество
Препарат от коронавируса «Коронавир» направили в российские больницы
Более 7 тысяч упаковок препарата от коронавируса "Коронавир" были направлены в российские больницы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе производителя "Р-Фарм".
Газета.Ru 14:36
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Общество
Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой
После пожара на военном корабле на базе Военно-морских сил США в Калифорнии может обернуться экологической катастрофой.
МонаВиста 13:22
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания 11:39
Армия и оружие
На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты
Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU 07:41
Происшествия
Москвич признан виновным в вымогательстве липовой взятки в 20 млн
Суд установил, что мужчина с соучастниками, используя служебное положение одного из них, занимавшего должность заместителя начальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России, завладел 310 тыс. долларов (около 20 млн рублей).
Mockva.ru 14:04
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Футбол
«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:21
Политика
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу
Газета.Ru вчера в 16:14
Культура
Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма
Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Долги россиян по алиментам составили 156 млрд рублей
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
АБН 07:05
Футбол
Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Общество
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах.
Деловое.ТВ 06:45
Армия и оружие
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Gazeta.SPb 14:17
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Розу Сябитову обвинили в замусоривании поселка и вызвали полицию в ее загородный дом. Об этом она сообщила в Instagram.
Lenta.ru 06:08
Армия и оружие
Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор
Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.
Известия 12:23