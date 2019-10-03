Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании. По его мнению, пока нет никакой нужны обсуждать некие альтернативные маршруты, так как Дания всё-таки должна дать разрешение, передаёт РИА Новости.

В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании

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