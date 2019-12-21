"[ Компания-подрядчик] Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", - отметили в Nord Stream 2.

с чего всё началось

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