Политика
Pravda.RuОператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода
Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций. Также представители оператора отметили, что все компании, участвующие в проекте, планируют ускорить строительные работы, чтобы обойти ограничительные меры США.
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"[ Компания-подрядчик] Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", - отметили в Nord Stream 2.ТАСС04:23
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