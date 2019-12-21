Политика

Pravda.RuPravda.RuОператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций. Также представители оператора отметили, что все компании, участвующие в проекте, планируют ускорить строительные работы, чтобы обойти ограничительные меры США.
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с чего всё началось

Оператор «Северного потока - 2» подтвердил приостановку строительства газопровода

"[ Компания-подрядчик] Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", - отметили в Nord Stream 2.
ТАСС04:23

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Оператор «Северного потока - 2» подтвердил приостановку строительства газопровода

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Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

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В Nord Stream 2 подтвердили приостановку работы по укладке труб

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Оператор «Северного потока-2» пообещал ускорить его строительство из-за санкций США

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