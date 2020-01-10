Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье

Самолет Airbus А321-200 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу совершил жесткую посадку в турецком городе Анталья, причиной которой стал внезапный порыв ветра. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
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