Происшествия
Российская газетаВ Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Самолет Airbus А321-200 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу совершил жесткую посадку в турецком городе Анталья, причиной которой стал внезапный порыв ветра. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону продолжится мужским спринтом
В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
«Барселона» может купить двух полузащитников
"Барселона" рассматривает возможность приобретения двух игроков в центр поля в зимнее трансферное окно.
Экономика
В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан
В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Политика
ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса «новой церкви» Украины
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии
Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за учениями в Чёрном море
Владимир Путин наблюдал за учениями Северного и Черноморского флота в Черном море.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Происшествия
Место крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик
Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики.
Здоровье
В Пензенскую областную больницу поступило новое оборудование
В четверг, 9 января, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил областную клиническую больницу имени Бурденко и осмотрел новой оборудование, которое было приобретено для медицинского учреждения.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования
Гарри и Меган объяснил это тем, что с одной стороны смогут воспитывать сына в уважении к королевском традициям, а с другой стороны получат пространство для создания своей новой благотворительной организации.
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал письмо из СИЗО
Кино
Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия
Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Помощь по ОМС стала шире и доступнее
Были также сокращены сроки ожидания диагностических исследований и получения специализированной медицинской помощи тем, у кого обнаружено или заподозрено онкологическое заболевание.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Игры
Спустя 6 месяцев в Wolfenstein: Youngblood появился рейтрейсинг
Bethesda и MachineGames продолжают потихоньку обновлять Wolfenstein: Youngblood: вчера они наконец-то добавили поддержку трассировки лучей в реальном времени.
Авто
Новый кроссовер Toyota представят во второй половине 2020 года
По прогнозам источника, дебют нового компактного кроссовера состоится во второй половине нынешнего года, а европейские продажи начнутся в первом квартале следующего года.