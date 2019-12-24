Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры

Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
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Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Коммерсантъ22:34

И.о. прокурора Норильска, подозреваемого в получении взятки, отстранили от обязанностей

ТАСС21:47

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РИА Новости07:46

СМИ: и.о. прокурора Норильска задержали из-за взятки

Московский Комсомолец14:05

И.о. прокурора Норильска задержан по подозрению в получении взятки

Интерфакс12:50

В Норильске задержан исполняющий обязанности прокурора

Говорит Москва13:19

Источник: глава прокуратуры Норильска задержан

Тайга.инфо06:25
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Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
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