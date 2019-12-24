Происшествия
RT на русскомВ Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
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Путин выступит на коллегии Минобороны РФ
Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
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Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
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Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
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Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
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Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
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Граждане России больше всего мечтают о здоровье для себя и родных, а также об улучшении жилищных условий, судя по данным опроса ВЦИОМ.