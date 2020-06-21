Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Норильске полиция пресекла массовую драку

Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве. Полицейские оперативно доставили участников конфликта в отдел.
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В Норильске пресекли массовую драку

РИА Новости06:37

Масштабный конфликт с участием десятков человек произошел в Норильске. Видео

Вести.Ru05:30

В Норильске из-за девушки произошла массовая драка

Newslab.ru01:39

Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию

Известия04:10

Массовая драка произошла в Норильске

Интерфакс03:56

В Норильске произошла массовая драка на улице

ТАСС02:53

В Норильске из-за девушки устроили массовую драку

Московский Комсомолец05:46
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

Известия 10:54
1K
Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
10K
Общество

Испания открыла границы для жителей Евросоюза

Испанские власти с воскресенья стали допускать без ограничений на свою территорию жителей стран ЕС и Шенгенской зоны, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 06:13
Футбол

«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД Арене» стюарда

«Локомотив» уволил стюарда «РЖД Арены», который ударил журналиста «Спорт Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».
РБК 11:52
Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Общество

«Мосводосток» назвал причину подтопления Варшавского шоссе

Ведомости 11:20
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Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
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Политика

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике

Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.
RuNews24.ru 08:08
Футбол

«Витебск» минимально обыграл «Минск» в матче чемпионата Белоруссии

«Витебск» дома нанес поражение «Минску» в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии.
Матч ТВ 13:10
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Экономика

Саудовская Аравия выделила $4 млрд на поддержку туристического сектора

Министерство туризма Саудовской Аравии создаст фонд поддержки отрасли, изначальный размер которого должен составить $4 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 12:05
Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
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Политика

«Пересвет» российского производства был «рассекречен»

ИнфоСМИ 05:59
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Общество

Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65%

После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 02:47
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Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
1,1K
Футбол

Кобелев: РПЛ должна отменить правило карантина для всей команды, если заразился один

Российская премьер-лига (РПЛ) должна убрать из регламента пункт, по которому всю команду помещают на обязательный карантин в случае обнаружения коронавируса у нескольких игроков.
ТАСС Спорт 12:56
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Шоу-бизнес

Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте

Известная певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном несколько лет назад микроинсульте, сообщает РИА «Новости».
Московский Комсомолец 11:33
9
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию и страны СНГ

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о возобновлении международного авиасообщения, в частности с Россией и странами СНГ.
Profi.travel 08:36
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Футбол

Асхабадзе: «Все новички „Факела“ пришли на оклады, как в своих прежних клубах, некоторые даже пошли на понижение»

Фонд оплаты труда футболистов не отличается от зимнего периода, здесь простая арифметика: девять игроков покинули клуб, пополнили команду пока шестеро, все новички пришли на такие же оклады, которые были у них на прежних местах работы, некоторые даже пошли на понижение по ряду причин, не желая продлевать трудовые отношения в предыдущих клубах.
Sport24.ru 11:25
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
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Футбол

«Ростов» намерен добиться переигровки матча с «Сочи»

"Ростов" попробует добиться переигровки гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Сочи".
Soccer.ru 10:28
Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
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Политика

Володин раскритиковал противников поправок к Конституции

Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
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Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
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