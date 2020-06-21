Происшествия
BFM.ruВ Норильске полиция пресекла массовую драку
Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве. Полицейские оперативно доставили участников конфликта в отдел.
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Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
Известия 10:54
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Общество
Испания открыла границы для жителей Евросоюза
Испанские власти с воскресенья стали допускать без ограничений на свою территорию жителей стран ЕС и Шенгенской зоны, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 06:13
Футбол
«Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД Арене» стюарда
«Локомотив» уволил стюарда «РЖД Арены», который ударил журналиста «Спорт Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».
РБК 11:52
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике
Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.
RuNews24.ru 08:08
Футбол
«Витебск» минимально обыграл «Минск» в матче чемпионата Белоруссии
«Витебск» дома нанес поражение «Минску» в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии.
Матч ТВ 13:10
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Экономика
Саудовская Аравия выделила $4 млрд на поддержку туристического сектора
Министерство туризма Саудовской Аравии создаст фонд поддержки отрасли, изначальный размер которого должен составить $4 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 12:05
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Общество
Собянин: Ресторанный бизнес в Москве восстановился на 65%
После снятия ограничений ресторанный бизнес в столице заработал на 65 процентов от того уровня, который был до пандемии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 02:47
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Футбол
Кобелев: РПЛ должна отменить правило карантина для всей команды, если заразился один
Российская премьер-лига (РПЛ) должна убрать из регламента пункт, по которому всю команду помещают на обязательный карантин в случае обнаружения коронавируса у нескольких игроков.
ТАСС Спорт 12:56
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте
Известная певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном несколько лет назад микроинсульте, сообщает РИА «Новости».
Московский Комсомолец 11:33
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию и страны СНГ
Авиакомпания Turkish Airlines заявила о возобновлении международного авиасообщения, в частности с Россией и странами СНГ.
Profi.travel 08:36
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Футбол
Асхабадзе: «Все новички „Факела“ пришли на оклады, как в своих прежних клубах, некоторые даже пошли на понижение»
Фонд оплаты труда футболистов не отличается от зимнего периода, здесь простая арифметика: девять игроков покинули клуб, пополнили команду пока шестеро, все новички пришли на такие же оклады, которые были у них на прежних местах работы, некоторые даже пошли на понижение по ряду причин, не желая продлевать трудовые отношения в предыдущих клубах.
Sport24.ru 11:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Футбол
«Ростов» намерен добиться переигровки матча с «Сочи»
"Ростов" попробует добиться переигровки гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Сочи".
Soccer.ru 10:28
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Политика
Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35