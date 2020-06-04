Происшествия

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПлощадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м

Нефтепродукты попали в грунт и водные объекты. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске, составила 180 тысяч кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение прокуратуры Красноярского края. На территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива.
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с чего всё началось
Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Об этом сообщается
 на сайте прокуратуры Красноярского края.
РБКвчера в 00:49

Подробнее о событии

Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

РИА Новостивчера в 01:32

Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв. м

РБКвчера в 00:49

Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

RT на русском03 июня в 23:59

Прокуратура Норильска возбудила уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3

Городские новости. Красноярск03 июня в 23:57

Стала известна площадь разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске

Московский Комсомолец03 июня в 23:50

Назван масштаб разлива нефтепродуктов в Норильске

ТВ-Енисейвчера в 01:08

Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв. м

ТАСС03 июня в 23:39
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Происшествия

Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

Lenta.ru 03 июня в 11:57
Общество

Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
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Общество

Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8726 человек, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:37
Происшествия

В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб

Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
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Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

Игромания.ру вчера в 09:51
Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысяч человек

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:37
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Армия и оружие

NI назвал преимущества подлодок проекта «Борей-А»

В США оценили преимущества новой российской подводной лодки проекта "Борей-А". Речь идет о "Князе Владимире", построенном на Севмаше.
Российская газета 03:32
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Общество

Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34
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Хоккей

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 02:01
Общество

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
РИА Новости вчера в 05:10
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Армия и оружие

За сутки ВСУ 4 раза открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 03 июня в 02:35
2
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,5K
Происшествия

На Урале полицейские избили мужчину без маски

Благодаря свидетелям происшествие попало на видео. Ролик начинается уже с того, что мужчина в синей куртке вырывается у полицейского.
URA.Ru 01:57
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала подарки в честь рождения сына

Жена Александра Овечкина продемонстрировала подарки в честь рождения сына. Российский хоккеист в конце мая стал отцом второй раз.
Дни24 вчера в 12:34
Общество

Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России

Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили свыше 150 тыс. вакансий за май этого года и назвали отрасли, которые предлагают самые высокие зарплаты.
Газета.Ru 03:01
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Происшествия

Красноярские власти обвинили МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС

Первые сообщения, полученные по линии МЧС о происшествии на ТЭЦ-3 в Норильске, и комментарии Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) не передавали масштаба произошедшего, заявил глава регионального кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента Красноярского края.
РИА Новости 03:15
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Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
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Политика

Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия вчера в 13:51
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Армия и оружие

Армянский военачальник поставил «неуд» азербайджанским учениям

Говоря об оперативной обстановке на нахичеванском участке границы Армении с Азербайджаном, генерал Давтян указал, что в последнее время здесь наблюдается некоторая напряжённость, число обстрелов с азербайджанской стороны возросло и противник стянул в приграничный район дополнительную технику.
Евразия Daily вчера в 06:43
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета вчера в 02:11
1,2K
Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
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Политика

Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России

Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
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