Происшествия
Моя Москва.онлайнПлощадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м
Нефтепродукты попали в грунт и водные объекты. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске, составила 180 тысяч кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение прокуратуры Красноярского края. На территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива.
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с чего всё началось
Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.РБКвчера в 00:49
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Прокуратура Норильска возбудила уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3
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Стала известна площадь разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске
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