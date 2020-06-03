Происшествия
Газета.RuНачальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.
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Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Здоровье
Какие продукты помогут в борьбе со стрессом
Врач-эндокринолог Наталья Пузырёва рассказала, употребление каких продуктов может помочь в борьбе со стрессом.
Пермь открытая 10:36
Космос
Китай запустил ракету «Чанчжэн-2D» с двумя спутниками
Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (Changzheng-2D, Long March - 2D) с двумя спутниками на борту.
ДВ-РОСС 01 июня в 02:44
Здоровье
Минздрав назвал препарат для профилактики коронавируса
В среду, 3 июня, Минздравом РФ опубликована седьмая версия рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
ОГТРК Ямал-Регион 11:40
Здоровье
Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в некоторых регионах России остается напряженным.
Газета.Ru 15:39
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 46 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 23:00
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
РИА Новости 18:03
Здоровье
В Якутии за сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Якутии выявлено 98 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, из них 64 в Якутске и 22 — в Мегино-Кангаласском улусе.
ИА ЯСИА вчера в 22:48
Хоккей
Вайсфельд рассказал, как Капризов перешел из «Салавата» в ЦСКА
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как нападающий Кирилл Капризов переходил из уфимской команды в ЦСКА.
Metaratings 15:24
Происшествия
Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера
Российская газета 21:53
Происшествия
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
РИА Новости 20:48
Экономика
Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику
Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 12:43
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Футбол
В «Тоттенхэме» выявлен заболевший коронавирусом
Официально: в клубах АПЛ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом Первый круг (17-18 мая): проведено 748 тестов, выявлено шесть положительных в трех клубах.
Спорт день за днем 12:24
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 14:40
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Происшествия
Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение
По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.
Колыма-информ 22:25
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Армия и оружие
Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну в Ливии
В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru 04:58
Происшествия
Красноярские полицейские нашли автомобиль напавших на инкассаторов
После нападения Сбербанк объявил о награде в 1 миллиона рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке злоумышленников, напавших на инкассаторов в Красноярске.
ИА 1-Line 22:27
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18