Экономика

Таймырский телеграфТаймырский телеграфВ Норильске упали цены на жилье

Наибольшее падение среди федеральных округов ЦИАН зафиксировал за месяц самоизоляции в Центральном ФО – 7%. За ним следует Северо-Западный ФО: средняя цена 1 кв. метра за этот период здесь упала на 3%. Минимальное снижение зафиксировано в Дальневосточном ФО (–1%).
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ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

РБК27 апреля в 08:29

Цены на вторичном рынке жилья снизились в период самоизоляции

Life.ru27 апреля в 14:52

Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции

Российская газета27 апреля в 08:32

Падение цен на жилье затронуло три четверти крупных городов России

Lenta.ru06:00

На вторичном рынке недвижимости началось снижение цен

Вестник СЗФО27 апреля в 08:17

Аналитики сообщили о снижении цен на жилье во время самоизоляции

Rambler News Service27 апреля в 08:03

При самоизоляции в Саратове подорожало вторичное жилье

СаратовБизнесКонсалтинг27 апреля в 07:47
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Политика

Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
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Общество

Низкая мобильность жителей смягчила эпидемию коронавируса в РФ

Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
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Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.
Российская газета вчера в 13:19
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Энергетика

Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
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Интернет

Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ

Доступ будет открываться постепенно в течение нескольких недель, и зарегистрировавшимся пользователям придут уведомления, когда сервис станет доступен именно им. Бесплатный аккаунт в Google Meet позволит участвовать в конференции одновременно до 100 человек.
REGNUM 08:08
Общество

Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России

Российские вирусологи в разговоре с РБК скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:44
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Экономика

МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19

18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.
RT на русском 08:06
Происшествия

Суд приговорил к 10 годам блогера Мирзеханова по делу о терроризме

РЕН ТВ 07:56
Игры

Кооперативный шутер Generation Zero стал временно бесплатным в Steam

Разработчики из Systemic Reaction объявили, что их кооперативный шутер Generation Zero стал временно бесплатным в Steam.
Игромания.ру 04:08
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
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Армия и оружие

Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году

Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
ТАСС 05:47
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Общество

В России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов

Россиян к 2021 году могут обязать регистрировать свои смартфоны по заводскому номеру.
Мегаполис онлайн вчера в 05:34
3,7K
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
1,7K
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Общество

Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников.
Политсовет 08:10
Происшествия

Вора в законе Тенгуляша избили за перекусы во время голодовки

Арестанты избили находящего в ИВС абхазского вора в законе Тенгиза Лакербая, известного в криминальном мире как Тенгуляш Сухумский, за тайные перекусы во время объявленной голодовки, сообщает «Прайм Крайм».
Московский Комсомолец 04:33
3
Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
38
Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
10
Общество

Роскомнадзор разблокировал Vademecum

Редакция заявила о подготовке иска к регулятору Роскомнадзор разблокировал доступ к медицинскому сайту Vademecum после удаления с него статьи о лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:23
18
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
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Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
236
Политика

Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
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Авто

BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей

Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:51
4
Общество

На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина

Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил работу продуктовых рынков во время карантина, введенного из-за коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:23
1
Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
2
Хоккей

Совет директоров КХЛ обсудит повышение потолка зарплат

Спланированная подготовка Если же 30 апреля состоится заседание совета директоров КХЛ и там действительно будет рассмотрен вопрос об изменении правила жесткого потолка зарплат, это очень плохой знак для лиги.
Газета.Ru 26 апреля в 13:04
1
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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