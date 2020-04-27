Наибольшее падение среди федеральных округов ЦИАН зафиксировал за месяц самоизоляции в Центральном ФО – 7%. За ним следует Северо-Западный ФО: средняя цена 1 кв. метра за этот период здесь упала на 3%. Минимальное снижение зафиксировано в Дальневосточном ФО (–1%).

В Норильске упали цены на жилье

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 74

Энергетика Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. 19

Интернет Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ Доступ будет открываться постепенно в течение нескольких недель, и зарегистрировавшимся пользователям придут уведомления, когда сервис станет доступен именно им. Бесплатный аккаунт в Google Meet позволит участвовать в конференции одновременно до 100 человек.

Экономика МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19 18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.

Политика Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии. 1K

Армия и оружие Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 305

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 166

Общество Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников.

Происшествия Вора в законе Тенгуляша избили за перекусы во время голодовки Арестанты избили находящего в ИВС абхазского вора в законе Тенгиза Лакербая, известного в криминальном мире как Тенгуляш Сухумский, за тайные перекусы во время объявленной голодовки, сообщает «Прайм Крайм». 3

Политика Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 38

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 10

Общество Роскомнадзор разблокировал Vademecum Редакция заявила о подготовке иска к регулятору Роскомнадзор разблокировал доступ к медицинскому сайту Vademecum после удаления с него статьи о лечении пациентов с коронавирусом. 18

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 728

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 236

Авто BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии. 4

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли. 2