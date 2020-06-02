Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВ «Норникеле» назвали причину разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация ёмкости с дизельным топливом. В место разлива въехал автомобиль, в результате чего началось возгорание. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров топлива.
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с чего всё началось

Руководство «Норникеля» проинформировало об утечке топлива на ТЭЦ-3

Двадцать девятого мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», входящей в состав «Норникель», случилась разгерметизация резервуара с дизельным топливом, а в результате выезда на место разлива автомобиля произошло возгорание.
NashGorod.ruвчера в 09:32

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Зиничев назвал причину разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

ТАСС09:10

Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Известиявчера в 07:15

В «Норникеле» назвали возможную причину разлива топлива на ТЭЦ-3

Lenta.ruвчера в 10:35

«На локализацию всего пятна нужно 10–14 суток»: в Норильске остановлено распространение топлива в реке

НГС24вчера в 07:36

В «Норникеле» связали ЧП в Норильске с таянием грунтов вечной мерзлоты

РЕН ТВвчера в 08:23

«Норникель» показал видео загрязненной из-за разлива топлива реки

РБКвчера в 15:58

В «Норникеле» назвали причину разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Говорит Москвавчера в 06:43
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

РИА Новости 10:50
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 13:44
Экономика

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В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

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Lenta.ru 06:20
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Политика

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ТАСС 08:19
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Здоровье

Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
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Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

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Дождь 11:57
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Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
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Общество

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ТАСС 08:56
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
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Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

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Финансы

Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
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Общество

Овечкин отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда

Матч ТВ вчера в 01:28
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Авто

Появились рендеры преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Спорт

ФИФА получила от ВАДА пакет данных московской лаборатории

ФИФА получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) полный пакет данных московской антидопинговой лаборатории.
Спорт-Экспресс 13:27
Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
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Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью

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Происшествия

В Челябинске охранник магазина избил покупателя

Челябинск, 3 июня 2020, 20:16 — REGNUM В Челябинске охранник одного из магазинов ударил покупателя по лицу.
REGNUM 13:16
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Авто

Koenigsegg и Polestar готовят нечто захватывающее

Koenigsegg и Polestar опубликовали фотографии, на которых угадываются два мощных концептуальных суперкара: Koenigsegg Gemera и Polestar Precept.
110km.ru 03:06
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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