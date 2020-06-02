Двадцать девятого мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», входящей в состав «Норникель», случилась разгерметизация резервуара с дизельным топливом, а в результате выезда на место разлива автомобиля произошло возгорание.

с чего всё началось

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация ёмкости с дизельным топливом. В место разлива въехал автомобиль, в результате чего началось возгорание. Всего разлилось около 20 тысяч кубометров топлива.

В «Норникеле» назвали причину разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

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