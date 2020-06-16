Совет директоров Норникеля поддержал предложенные РУСАЛом инициативы, а именно создание в Норникеле должности вице-президента по экологии и появление системы оперативного информирования совета директоров о ходе ликвидации последствий катастрофы. Об этом говорится в сообщении РУСАЛа.

В Норникеле создадут должность вице-президента по экологии

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