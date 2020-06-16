Экономика
АК&МВ Норникеле создадут должность вице-президента по экологии
Совет директоров Норникеля поддержал предложенные РУСАЛом инициативы, а именно создание в Норникеле должности вице-президента по экологии и появление системы оперативного информирования совета директоров о ходе ликвидации последствий катастрофы. Об этом говорится в сообщении РУСАЛа.
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«Русал» прокомментировал вопрос о дивидендах «Норникеля» после разлива топлива
Rambler News Service10:23
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Экономика
Рано радоваться: сегодня в Сенате выступит Пауэлл
Рынки осторожны в преддверии выступления Пауэлла в Сенате во вторник с докладом по ДКП Доллар упал во вторник, а более рискованные валюты выросли, так как Федеральный резерв США анонсировал старт программы покупки корпоративных облигаций, в то время как новости о возможном увеличении бюджетного стимулирования помогли укрепить настроения инвесторов.
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.
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Роднина прокомментировала получение Плющенко статуса тренера
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, поскольку в сборную попала спортсменка, которую он тренирует, это стандартный процесс, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
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Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
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«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
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Реаниматолог рассказал, как не пропустить обострение коронавируса дома
Если температура неожиданно увеличивается, наилучшим вариантом в таком случае станет пребывание дома хотя бы дней семь.
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Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
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В Свердловской области произошел разлив нефти
В Сосьвинском районе Свердловской области произошел прорыв на нефтепроводе «Транснефть-Сибирь».
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Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
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Челси планирует потратить на Роналду 120 миллионов евро
Напомним: Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. За это время форвард в составе клуба выиграл Суперкубок страны и стал чемпионом Италии.
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Пьяная воспитательница уснула в детской кроватке в Екатеринбурге
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Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) стало самой большой ошибкой за все время его работы в ведомстве.
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В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
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В России появилась новая схема обмана при продаже машин
В России мошенники стали применять новую схему обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке.
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Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
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К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс вчера в 01:40
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00