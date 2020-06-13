Общество

REGNUMREGNUMВ Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко написал в фейсбуке
, что плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании.
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