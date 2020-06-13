Общество
Lenta.ruВ Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России. Однако на плакатах присутствовала орфографическая ошибка, что вызвало недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей.
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На поздравительных баннерах Новочеркасска Россию написали с одной буквой «С»
Блокнот Ростов-на-Дону10:00
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Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
Футбол
Футболисты «Ювентуса» и «Милана» будут изолированы после матча
Игроки команд, которые принимают участие в матчах полуфинала Кубка Италии, будут изолированы после игры.
Soccer.ru вчера в 10:19
Происшествия
В США полицейские убили ещё одного афроамериканца
Американские полицейские не усвоили урок, который им пытались преподать протестующие по всей стране после убийства Джорджа Флойда.
Pravda.Ru 12:49
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Здоровье
В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса
По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
Эхо Москвы 13:04
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
Наука
Ученые из Израиля научились прослушивать людей с помощью лампы на потолке
Над проектом работали сотрудники Cyber Security Labs при университетах Вайцмана и Бен Гуриона Израиля.
Актуальные Новости 05:10
Здоровье
Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог
Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa 11 июня в 01:24
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили грабителя банка при задержании
Полиция застрелила мужчину, которого заподозрили в нападении на банк в Анапе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 13:04
Хоккей
Ковальчук и Головкин поднялись на гору Сан-Горгонио в Калифорнии
Российский хоккеист Илья Ковальчук из «Вашингтон Кэпиталз» и казахстанский боксёр Геннадий Головкин поднялись на гору Сан-Горгонио.
RT на русском 11:56
Армия и оружие
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
РИА Новости 12:18
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Авто
Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям
Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
Автоновости дня 05:50
Наука
Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии
Популярная механика 11 июня в 04:22
Футбол
Гол Холанда на 95-й минуте принес «Боруссии Д» победу над «Фортуной»
Игра завершилась со счетом 1:0, победный гол на 95-й минуте забил Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 61-й минуте.
Sport24.ru 11:31
Происшествия
На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка
На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
RT на русском 11:18
Происшествия
Адвокат Жорин считает, что Ефремова могут арестовать
Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что от этого поступка может быть больше вреда, нежели пользы.
Рамблер 09:10
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
RuNews24.ru 08:00
Наука
Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток
Об исследовании написали в журнале Nature. Трехмерную модель для изучения стадий развития человека собрали из стволовых клеток.
ИнфоСМИ вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Экономика
Проблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
Баскетбол
Игрок НБА не поддерживает возобновление сезона в лиге
Сообщается, что Ирвинг не поддерживает возобновление сезона из-за давнего конфликта с форвардом "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом, который настаивает на рестарте чемпионата.
Sport.ru 02:59