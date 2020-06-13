Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России. Однако на плакатах присутствовала орфографическая ошибка, что вызвало недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей.
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В Новочеркасске назвали причину появления баннеров с ошибкой ко Дню России

Rostov gazeta13:01

В центре Новочеркасска ко Дню России развесили баннеры с ошибкой в названии страны

Donnews.ru11:31

В Новочеркасске развесили баннеры с орфографической ошибкой в названии нашей страны

1rnd.ru06:54

На поздравительных баннерах Новочеркасска Россию написали с одной буквой «С»

Блокнот Ростов-на-Дону10:00

В Новочеркасске заменили баннеры ко дню России с ошибкой в названии страны

Don2408:34

В Новочеркасске развесили баннеры с ошибкой в названии нашей страны

161.ru07:58

В Новочеркасске ко Дню России город украсили баннерами с досадной ошибкой

КП - Ростов-на-Дону11:54
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Общество

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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В США полицейские убили ещё одного афроамериканца

Американские полицейские не усвоили урок, который им пытались преподать протестующие по всей стране после убийства Джорджа Флойда.
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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В Пекине введено военное положение из-за новой вспышки коронавируса

По сведениям агентства Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники и посетители рынка, из-за новой волны эпидемии жители 11 кварталов китайской столицы вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и лишены возможности покидать свои дома.
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
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Наука

Ученые из Израиля научились прослушивать людей с помощью лампы на потолке

Над проектом работали сотрудники Cyber Security Labs при университетах Вайцмана и Бен Гуриона Израиля.
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Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

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Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
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Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Происшествия

В Анапе полицейские застрелили грабителя банка при задержании

Полиция застрелила мужчину, которого заподозрили в нападении на банк в Анапе, пишет «МК».
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Хоккей

Ковальчук и Головкин поднялись на гору Сан-Горгонио в Калифорнии

Российский хоккеист Илья Ковальчук из «Вашингтон Кэпиталз» и казахстанский боксёр Геннадий Головкин поднялись на гору Сан-Горгонио.
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Армия и оружие

Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете

Президент США Дональд Трамп заявил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров.
РИА Новости 12:18
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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Авто

Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям

Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
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Гол Холанда на 95-й минуте принес «Боруссии Д» победу над «Фортуной»

Игра завершилась со счетом 1:0, победный гол на 95-й минуте забил Эрлинг Холанд, вышедший на замену на 61-й минуте.
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На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
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Адвокат Жорин считает, что Ефремова могут арестовать

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Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

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Capcom анонсировала Resident Evil Village

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Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток

Об исследовании написали в журнале Nature. Трехмерную модель для изучения стадий развития человека собрали из стволовых клеток.
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Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Экономика

Проблемные регионы получат деньги на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
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Сообщается, что Ирвинг не поддерживает возобновление сезона из-за давнего конфликта с форвардом "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом, который настаивает на рестарте чемпионата.
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