В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России. Однако на плакатах присутствовала орфографическая ошибка, что вызвало недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей.

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

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