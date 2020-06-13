с чего всё началось

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России. Однако на плакатах присутствовала орфографическая ошибка, что вызвало недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей.

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

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