Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России. Однако на плакатах присутствовала орфографическая ошибка, что вызвало недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко написал в фейсбуке
, что плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании.
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