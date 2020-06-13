Общество
Lenta.ruВ Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России. Однако на плакатах присутствовала орфографическая ошибка, что вызвало недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко написал в фейсбуке, что плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании.РЕН ТВ11:11
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На поздравительных баннерах Новочеркасска Россию написали с одной буквой «С»
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