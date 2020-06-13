с чего всё началось

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России. Однако на плакатах присутствовала орфографическая ошибка, что вызвало недовольство и шутки со стороны пользователей социальных сетей.

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

Происшествия Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112. 64

Происшествия В Еврейской автономной области град повредил крыши домов В Еврейской автономной области крупный град повредил крыши в поселке Николаевка, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по региону. 2

Общество В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке Речь идет о взятке в $6 млн руководству САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которую пытались дать за закрытие эпизода против президента компании Burisma, бывшего министра экологии Николая Злочевского. 2

Наука Рыбий жир может помочь в лечении клинической депрессии Марк Расеник из UIC говорит, что исследование предоставляет ряд новых открытий, которые могут помочь ученым лучше понять, как работает мозг и почему некоторые люди реагируют на медикаментозное лечение депрессии, в то время как другие не получают никакой пользы от приема антидепрессантов. 1

Общество Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции. 401

Здоровье Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ». 1

Здоровье Число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине достигло 30 295 Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Аргентине за прошедшие сутки возросло на 1 531 и достигло 30 295.

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 35

Общество Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Происшествия В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.

Авто Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов. 79