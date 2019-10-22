В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек. Об этом пишут ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

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